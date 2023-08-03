Интересное 03 августа 2023, 17:26 Глава «Росчайкофе» Чантурия заявил, что уходящим брендам кофе найдется замена в России

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Голландская компания JDE Peet’s заявила о выводе своих брендов чая и кофе с российского рынка. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что в стране найдется альтернатива брендам компании. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Среди брендов JDE Peet’s — Jacobs, L’Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick и Senseo. Однако Чантурия подчеркнул, что в стране есть альтернативы. К примеру, на российском рынке останется кофе Monarch.

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«Я видел Jacobs Monarch в новом дизайне. Теперь это просто Monarch», — отметил специалист.