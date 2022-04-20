Глава профсоюза актеров Кирис назвал проблемы российской киноиндустрии

Председатель Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис высказался о главных проблемах российской киноиндустрии. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист подчеркнул, что современное российское кино страдает от отсутствия четкой идеологии, в отличие от советского кинематографа.

По словам эксперта, необходимо сделать акцент на патриотические, социальные и детско-юношеские направления в кино.

При этом, по его словам, многие зрители сейчас отдают предпочтение стриминговым платформам, переставая ходить в кинотеатры, передали Nation News.