Интересное 06 июля 2023, 00:17 Глава проекта «Парки России» Буторин рассказал, как правильно благоустраивать парки

Читать 360tv в

Во время благоустройства парковых территорий важно учитывать исторический код местности. Таким мнением поделился эксперт по развитию парковых территорий, основатель и руководитель проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист рассказал, что раньше на территориях парков находилось много заброшенных зданий. Сейчас же большинство из них восстановили. Архитекторы обустраивают в парках арт-пространства для общения людей. Однако при создании проекта важно ориентироваться не только на красоту, но и на исторический код.

Реклама

«Нужно сохранять исторический код. Если проектировать место, то обращать внимание на архитектурные коды, историческую ценность. Как только ее найти, новое пространство будет работать со смыслом», — рассказал Буторин.