Интересное 19 мая 2023, 22:38 Глава «Опоры России» Шлеменков рассказала о причинах снижения спроса на новостройки

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Снижение спроса на жилье в новостройках связано с ростом интереса к вторичному жилью. Такой информацией поделился вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что сказывается в том числе неопределенность на рынке в зимний период. Шлеменков пояснил, что старое жилье обходится выгоднее, однако недвижимость в новостройках обладает более высоким качеством. Поэтому он посоветовал присмотреться именно к таким вариантам.