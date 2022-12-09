Интересное 09 декабря 2022, 18:34 Глава «Общественного контроля» Вишневецкий рассказал, сколько можно хранить салаты

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Новогодний стол во многих семьях ломится от салатов. Глава Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий рассказал, как долго их можно хранить после праздников. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснил, что салаты, в составе которых есть яйца и майонез, хранить можно не более шести часов. Если же в блюде нет яиц, то срок хранения увеличивается до 12 часов.

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По словам эксперта, лучше не приобретать салаты в магазинах, а готовить их самостоятельно. Добавлять в блюдо майонез лучше непосредственно перед подачей на стол, написал Petrograd.

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