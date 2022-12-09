09 декабря 2022, 18:34
Глава «Общественного контроля» Вишневецкий рассказал, сколько можно хранить салаты
Новогодний стол во многих семьях ломится от салатов. Глава Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий рассказал, как долго их можно хранить после праздников. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Специалист пояснил, что салаты, в составе которых есть яйца и майонез, хранить можно не более шести часов. Если же в блюде нет яиц, то срок хранения увеличивается до 12 часов.
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По словам эксперта, лучше не приобретать салаты в магазинах, а готовить их самостоятельно. Добавлять в блюдо майонез лучше непосредственно перед подачей на стол, написал Petrograd.
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