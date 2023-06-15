Интересное 15 июня 2023, 21:55 Глава НСЗПП Шапкин высказался о перспективах импорта текилы Глава НСЗПП Шапкин назвал перспективным рынок текилы в России

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Российский рынок текилы является очень перспективным для России. Таким мнением поделился глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист назвал данную отрасль свободной, так как многие производители текилы ушли с российского рынка. В список параллельного импорта вошли бренды, которые не имеют широкого распространения.

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«Полагаю, что и российский рынок очень перспективный», — отметил Шапкин.