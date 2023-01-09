Интересное 09 января 2023, 22:34 Глава LiveInternet Клименко заявил, что россиян не отключат от Android и iOS

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Смартфоны российских пользователей вряд ли отключат от Android и iOS, так как провести подобную процедуру довольно проблематично. Таким мнением поделился председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, если бы отключить телефоны от ПО было бы просто, то подобный ход давно провернули бы с пользователями из Северной Кореи и Ирана. Он пояснил, что сложность заключается в существовании различных версий Android.

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Несмотря на это, телефоны в России уже напоминают «кирпич», заявил Клименко.

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«Нас полностью выкинули из App Store и Google Play. Думаю, что iPhone формально можно считать стопроцентным „кирпичом“. Конечно, я несколько утрирую, но все платные сервисы и услуги легально для нас закрыты», — заявил специалист.