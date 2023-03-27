Интересное 27 марта 2023, 22:49 Глава компании Comscore Исаев заявил о непопулярности азиатского кино в России

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Российскому зрителю не близко азиатское кино, из-за этого оно не сможет быстро занять нишу западного кинематографа. Таким мнением поделился генеральный директор компании Comscore в России, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, интерес к таким картинам может вырасти, если голливудское кино не вернется на российские экраны. Однако сейчас кинотеатры не делают большие ставки на фильмы из азиатских стран.

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«Формирующуюся десятилетиями зрительскую ментальность нельзя поменять по щелчку пальцев. Зритель как смотрел это кино в крайне ограниченном нишевом формате, так и будет смотреть», — пояснил Исаев.