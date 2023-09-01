Интересное 01 сентября 2023, 18:48 Глава кадрового агентства Шмакова посоветовала искать работу в сентябре

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Наиболее удачными для поиска работы являются периоды с марта по апрель и с сентября по ноябрь. Такой информацией поделилась директор кадрового агентства Елена Шмакова. Об этом сообщил NewsNN.

Специалист отметила, что особенно активными в этот период становятся работодатели и соискатели. Однако в целом ограничений на время поиска работы нет.

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«Лучшее время для поиска — это здесь и сейчас, в моменте. Не стоит надеться, что поиск работы — это просто размещенное резюме на одном из ресурсов», — отметила специалист.

А вот в период майских праздников интерес работодателей спадает. Такая тенденция повторяется каждый год.