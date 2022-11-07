Глава кабмина Мишустин разрешил россиянам использовать биометрию для входа на «Госуслуги» | 360°

Интересное 07 ноября 2022, 23:49 Глава кабмина Мишустин разрешил россиянам использовать биометрию для входа на «Госуслуги»

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Россияне смогут заходить на «Госуслуги» с помощью биометрических данных. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщила «Парламентская газета».

Данный способ не станет альтернативой логину и паролю. Он разработан как один из вариантов для упрощенного входа на портал. Таким образом россияне смогут не передавать свою биометрию в случае нежелания.

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Преимущества подобной системы входа заключается в том, что у злоумышленников не получится подделать биометрические данные. Схожая система уже практикуется в метрополитене. Кроме того, многие производители смартфонов добавляют подобную функцию в свою технику.

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