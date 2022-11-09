Интересное 09 ноября 2022, 18:06 Глава ЯНАО Артюхов призвал голосовать за Новый Уренгой в конкурсе «Молодежная столица»

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Новый Уренгой вышел в финал конкурса «Молодежная столица –2023». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал жителей региона голосовать за город. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на социальные сети политика.

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Организатором конкурса выступило Федеральное агентство по делам молодежи. Победителей конкурса определят в прямом эфире. По словам губернатора, город уже смог обойти около полусотни других участников. В финал мероприятия прошли семь претендентов.