Интересное 20 апреля 2023, 21:49 Глава Ямала Артюхов рассказал, какие направления начнут пользоваться спросом в регионе Глава Ямала Артюхов заявил, что в регионе вырастет спрос на учителей и врачей

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В ЯНАО в ближайшее время вырастет спрос на медработников и педагогов, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Глава Ямала подчеркнул, что региону понадобится около девяти тысяч квалифицированных специалистов. Также ЯНАО потребуются инженеры.

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«По примерным подсчетам нам потребуется около девяти тысяч квалифицированных специалистов», — рассказал Артюхов.