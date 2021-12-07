Глава Якутии Николаев пригласил Ди Каприо посетить регион

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил актера Леонардо Ди Каприо в регион. Он предложил знаменитости принять участие во Всемирном саммите по проблемам вечной мерзлоты. Мероприятие состоится в республике в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политик заявил, что Ди Каприо мог бы выступить, а также поделиться со слушателями опытом в вопросах борьбы за сохранение вечной мерзлоты, передал RT.

«У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить», — отметил Николаев.