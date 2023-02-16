Интересное 16 февраля 2023, 00:12 Глава «Эксмо» Капьев рассказал, с чем связано решение издателей выпускать пересказы книг Глава «Эксмо» Капьев: пересказы зарубежных книг помогут читателям узнать концепцию

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Российские издатели приняли решение выпускать пересказы зарубежных книг, на которые не удалось получить лицензию. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказал, чем обусловлена такая идея. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, после прочтения пересказа читатели смогут сделать вывод о том, стоит ли читать оригинал произведения или нет.

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Капьев назвал данную практику довольно распространенной. Он отметил, что часто бывают случаи, когда покупатели приобретают такую версию произведения после прочтения оригинала.

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«Это дает возможность познакомиться с главными идеями и понять, стоит ли читать книгу», — пояснил он.

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