Интересное 24 августа 2023, 15:48 Глава движения «ЧЕСНОК» Гришин заявил, что инфожулика выдает отсутствие своего бизнеса

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В последнее время в интернете появляется все больше курсов, которые рассказывают, как создать успешный бизнес. Однако среди них немало пустышек. Лидер движения «ЧЕСНОК», бизнесмен Сергей Гришин рассказал, как выявить недобросовестных коучей. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, выявить инфожулика можно по отсутствию собственного успешного бизнеса. Гришин отметил, что вместе со своей организацией провел круглый стол в Общественной палате РФ.

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«Я предложил составить некие списки инфобизнесменов и определить критерии, по которым люди попадают либо в черный список, либо в белый», — рассказал специалист.