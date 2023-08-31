Интересное 31 августа 2023, 21:44 Глава «Дом ремонта Гвард» Арестов предупредил о риске пожара из-за проводки в дачном доме

Читать 360tv в

Чтобы не столкнуться с проблемами в дальнейшем, важно заранее подготовить дачу к холодам. Такой информацией поделился соведущий рубрики «Про ремонт» на телеканале «Эфир» и сооснователь студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард» в Казани. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист пояснил, что зимой из-за перепадов напряжения есть риск возгорания проводки. Последствия могут быть очень серьезными. Поэтому важно до наступления заморозков отключить в доме электричество.

Реклама

Также важно слить воду из труб, поставить сигнализацию и привести в порядок участок, написали «Дни.ру».