Интересное 24 августа 2023, 19:25 Глава Делобанка Кузьмина: рост числа оплат по QR-коду увеличил популярность СБП

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Число покупок через Систему быстрых платежей значительно возросло в России. Директор Делобанка Ирина Кузьмина объяснила, с чем связано такое явление. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Собеседница издания пояснила, что на росте востребованности СБП сказалось ограничение Банком России с 1 мая размера межбанковских комиссий. Таким образом совершать переводы через систему стало в разы выгоднее, чем по карте, написало ИА НСН.

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«Отсюда и рост количества подключенных к системе торгово-сервисных предприятий», — пояснила Кузьмина.