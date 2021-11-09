Глава Avast в России поделился способами избежать рекламы в соцсетях

Многих людей раздражает таргетированная реклама в социальных сетях. Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров в беседе с «Газетой.ru» рассказал, как избавиться от навязчивых постов.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь стоит отключить отслеживание местоположения в настройках телефона. Кроме того, при появлении рекламы не стоит на ней задерживаться. Лучше сразу пролистать ленту, так как социальные сети считывают время просмотра рекламы.

«В некоторых соцсетях, например, в TikTok, есть возможность просматривать контент без регистрации. Если без профиля не обойтись, используйте отдельную электронную почту с выдуманными данными, желательно на другой почтовой службе, чтобы не допустить случайной синхронизации с личным аккаунтом», — отметил специалист.