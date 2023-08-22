Интересное 22 августа 2023, 17:48 Глава АТЭС Коваль заявил, что профессия водителя будет востребована долгие годы

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Несмотря на появление беспилотных машин, профессия водителя будет востребована на протяжении длительного времени. Такой информацией поделился президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, беспилотные машины не смогут работать без человека в кабине на протяжении ближайших 20 лет. Переживать за то, что профессия водителя исчезнет в ближайшее время, не стоит.

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«Уверяю водителей, что не смотря на запуск беспилотных грузовиков в течение минимум 10-15, а то и 20 лет в кабине точно будет находиться человек. Профессия водителя будет востребована», — отметил Коваль.