22 августа 2023, 17:48
Глава АТЭС Коваль заявил, что профессия водителя будет востребована долгие годы
Несмотря на появление беспилотных машин, профессия водителя будет востребована на протяжении длительного времени. Такой информацией поделился президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам специалиста, беспилотные машины не смогут работать без человека в кабине на протяжении ближайших 20 лет. Переживать за то, что профессия водителя исчезнет в ближайшее время, не стоит.
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«Уверяю водителей, что не смотря на запуск беспилотных грузовиков в течение минимум 10-15, а то и 20 лет в кабине точно будет находиться человек. Профессия водителя будет востребована», — отметил Коваль.
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