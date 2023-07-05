Интересное 05 июля 2023, 18:34 Глава АФА Преснякова высказалась о низком росте продаж лекарств на маркетплейсах Глава АФА Преснякова заявила, что рост продаж лекарств через Интернет составил 2,3%

Читать 360tv в

Рост продаж лекарств на маркетплейсах составил всего 2,3% за год. Такой информацией поделилась директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, фармацевтический рынок является довольно сложным. Очень важно придерживаться ряда строгих правил. Поэтому рост продаж составил всего лишь 2,3%.

Реклама

«Некоторые маркетплейсы, получив возможность на торговлю безрецептурными препаратами, тут же столкнулись с массой таких неприятностей, в том числе доставкой», — объяснила Преснякова.