06 июля 2023, 14:10
Гитару музыканта Хендрикса выставили на аукцион за 1,25 миллиона долларов
Гитару американского певца и композитора Джими Хендрикса Epiphone Wilshire 1961 года выпуска выставили на аукцион за 1,25 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт TMZ.
Отмечается, что музыкант приобрел инструмент после службы в армии за 65 долларов. До выставления на аукцион гитара находилась у частного коллекционера.
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Как сообщила «Национальная служба новостей», с инструментом Epiphone Wilshire Хендрикс начал свою карьеру в составе коллектива Johnny Jones & The King Casuals.
Музыка
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