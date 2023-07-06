Интересное 06 июля 2023, 14:10 Гитару музыканта Хендрикса выставили на аукцион за 1,25 миллиона долларов

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Гитару американского певца и композитора Джими Хендрикса Epiphone Wilshire 1961 года выпуска выставили на аукцион за 1,25 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт TMZ.

Отмечается, что музыкант приобрел инструмент после службы в армии за 65 долларов. До выставления на аукцион гитара находилась у частного коллекционера.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», с инструментом Epiphone Wilshire Хендрикс начал свою карьеру в составе коллектива Johnny Jones & The King Casuals.