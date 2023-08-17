Интересное 17 августа 2023, 19:36 Гималайские медведи из национального парка «Земля леопарда» начали подготовку к зиме

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Гималайские медведи, проживающие в национальном парке «Земля леопарда», начали подготовку к зиме. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Животные набирают избыточный вес, а также запасаются токоферолом, который замедляет обмен веществ. Через некоторое время они начнут поиск подходящей берлоги.

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«Гималайскому медведю можно позавидовать. Они отдыхают примерно 135 дней в году», — рассказал один из сотрудников парка.