Гигантскую бактерию обнаружили в Гваделупе

Самый большой в мире вид бактерий обнаружили специалисты национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (США). Об этом сообщил «Ридус».

Найденная бактерия превышает по размерам своих соплеменников примерно в 5000 раз. По размеру ее можно сравнить с человеческой ресницей. Специалисты назвали этот вид Thiomargarita magnifica. Ее нашли в водах карибского мангрового болота.

Автор исследования Жан-Мари Фолланд изначально предположил, что найденное существо является эукариотой — клеткой, из которого состоят животные и растения. Однако в процессе исследования выяснилось, что это все-таки бактерия.