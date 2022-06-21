Гигантского пресноводного ската выловили в Камбодже

В реке Меконг в Камбодже выловили самую крупную пресноводную рыбу в мире. Ей оказался гигантский скат. Вес рыбы составляет около 300 килограммов, а его длина — почти четыре метра. Об этом сообщил ОТР.

Рыбак, который поймал огромного ската, рассказал об этом местным властям. Те, в свою очередь, передали информацию ученым из проекта «Чудеса Меконга», которые занимаются изучением скатов. Рыбу взвесили, измерили, после чего отпустили на свободу.

Рыбак за это получил компенсацию в 600 долларов. Такую зарплату получает средний житель страны за полгода.