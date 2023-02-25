Интересное 25 февраля 2023, 19:00 Гигантский куб в честь Масленицы сожгли в арт-парке «Никола-Ленивец» Куб из сена и веток высотой 19 метров сожгли в арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу

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В арт-парке «Никола-Ленивец» 25 февраля отпраздновали Масленицу. Гости мероприятия стали свидетелем сожжения 19-метрового куба из сена и веток. Прямую трансляцию праздника провели на сайте площадки в Калужской области.

К празднованию Масленицы подошли традиционно креативно. В этом году зрителям показали 19-метровый куб, построенный из веток, сена и строительного мусора. Сначала гости фотографировались с причудливым арт-объектом, а после снимали, как он горит, — так в Калужской области отметили приближающийся конец зимы.

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В 2018 году в «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли макет готического здания. Тогда организаторы отметили, что считать объект собором или его макетом нельзя, потому что в нем не было ни крестов, ни алтаря. Возводили его три месяца, а над его созданием трудились 20 человек.

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В 2020-м в Калужской области на Масленицу спалили 66-метровый мост. Сооружение высотой 20 метров построили из пораженного жуком-короедом сухого леса. А год спустя гости праздника наблюдали горение 24-метрового замка из соломы.