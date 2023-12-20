Интересное 20 декабря 2023, 19:01 ГИБДД Подмосковья позвала на работу «настоящих пацанов» ГИБДД Подмосковья выпустила проморолик с фрагментом из «Слова пацана» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Госавтоинспекции Московской области нетривиально подошли к вопросу популяризации работы в ведомстве. В своем Telegram-канале подмосковная ГИБДД разместила проморолик, в котором использовала кадры из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Видео начали с фрагмента, в котором один из главных героев киноленты решил присоединиться к уличной группировке. На вопрос о причинах такого поступка он ответил коротко: «Да надоело быть чушпаном, хочу быть с пацанами».

Далее создатели ролика показали сотрудников ведомства в форме и технику под трек «Пыяла» дуэта «Аигел», который использовали как основную тему сериала.

После выхода на «Слово пацана» вместе с успехом обрушился и вал критики. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» отмечал, что отзывы о ленте можно разделить на конструктивные замечания и те, которые озвучивают вовсе не смотревшие сериал люди.

Авторы: