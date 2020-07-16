Гештальт-терапевт рассказал, как легко избавиться от лишних вещей

Она объяснила, что многим людям крайне тяжело выбросить старые, захламляющие квартиру вещи. Дело в том, что человек привыкает к ним и не отдает себе отчет в том, что с ними давно пора попрощаться.

По словам Цыпленковой, человек должен позитивно настроиться к такому мероприятию. Она пояснила, что ни в коем случае нельзя ругать себя за беспорядок. Эксперт подчеркнула, что нужно делать акцент на положительных аспектах уборки. Так, можно подумать, что расположится в освободившимся пространстве, пишет сайт «Политика сегодня».

Специалист заметила, что нельзя бездумно выбрасывать вещи. Перед этим необходимо определиться, какие вещи вызывают грустные эмоции, напоминают о чем-то плохом или просто не несут никакой пользы. Если предмет действительно дорог и поднимает настроение, то его незачем выкидывать. Еще важно разобраться с поломанной техникой. Следует обратиться в ремонт, а с неисправными приборами расстаться.