Интересное 02 мая 2023, 11:50 Гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, как развить в себе многозадачность Терапевт Девятка: стоит ориентироваться на достижение желаемого результата

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Гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, какие привычки позволят повысить многозадачность.

В первую очередь, специалист порекомендовала ориентироваться не на количество дел, а на достижение желаемого результата.

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«В психологии тайм-менеджмента бытует теория, что не стоит планировать больше трех главных дел в день, заполняя остальное время менее важными событиями», — сказала терапевт.

Во-вторых, специалист посоветовала планировать тайминг. Если какие-то переговоры назначены на то же время, что и поход детей в сад, можно без злости перенести их на попозже. Списки дел и планируемые шаги для их выполнения дадут визуальную опору, помогающую отслеживать успехи и границы между процессами, резюмировала Девятка.