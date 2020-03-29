Герои «Союзмультфильма» расскажут детям, как вести себя во время коронавируса

Если не взрослые, то хотя бы дети поймут, зачем сидеть дома и чем опасны прогулки в ближайшее время. Известные с детства герои мультфильмов Карлсон, Винни-Пух и другие расскажут всем, как беречь здоровье и что делать во время эпидемии.

Для маленьких жителей страны выпустили специальные ролики, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма». Среди известных героев также герои «Простоквашино» и «Оранжевой коровы». Анимационные ролики можно будет посмотреть на официальных аккаунтах «Союзмультфильма» в социальных сетях.

Ранее компания заявила, что в нерабочую неделю появятся несколько новых эпизодов мультфильмов «Простоквашино», «Оранжевая корова» и «Пиратская школа». И все для того, чтобы семьям с детьми было чем заняться дома на дополнительных выходных.

Во время предстоящей недели будут показывать и анимационные короткометражки для всей семьи. Причем в режиме онлайн. Акция пройдет в рамках онлайн-марафона короткометражного кино на онлайн-ресурсе Vimeo.

Ранее «Царьград» рассказывал про новый московский парк для детей «Остров Мечты» и о том, почему в нем не нашлось места для героев российских книг и мультфильмов.