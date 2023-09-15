Интересное 15 сентября 2023, 15:27 Геолог Крылов: возраст горных пород правильнее изучать с помощью радиоуглеродного анализа

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Многие ученые облизывают камни для получения более подробной информации о горной породе. Их возраст правильнее изучать с помощью радиоуглеродного анализа, сообщил доцент ГУП Петр Крылов в беседе с Life.

По словам специалиста, странный способ изучения природных материалов сохранился с тех времен, когда еще не было современных методов анализа. Однако некоторым ученым до сих пор удается благодаря облизыванию определить тип горной породы и размер ее частиц.

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Крылов отметил, что сейчас таким методом в основном пользуются в виде исключения в полевых условиях.