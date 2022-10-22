«Гений робототехники». Пятилетний Дима из Рузы показал удивительные способности | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 22:10 «Гений робототехники». Пятилетний Дима из Рузы показал удивительные способности Пятилетний мальчик из Рузы проявляет большие успехи в робототехнике

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Диме из подмосковного города Руза всего пять с половиной лет. Он — гений робототехники. Мальчик конструирует сложных роботов, дружит с ребятами старше себя, а взрослые оценивают его развитие как сильно опережающее ровесников.

Руководитель кружка, где занимается Дима, Михаил Дронов заявил, что успехи мальчика для такого возраста — впечатляющие.

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«Я бы сказал, что он наравне с детьми из четвертого класса», — сказал он.

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Планы мальчика на взрослую жизнь тоже вызывают восхищение. С точной профессией он еще не определился, но знает, в каком направлении нужно двигаться.

«Я? Профессором. Гением. Программистом», — так ответил Дима на вопрос о том, кем он хочет стать, когда вырастет.

Почему он хочет стать гением, ребенок тоже знает. Он заявил, что тогда можно будет создавать «всякие полезные штуки».

мама Димы Ольга Головчик

Перед родителями Димы сейчас стоит важный вопрос. Развивать сына как вундеркинда или как обычного ребенка.

«Я считаю, что у ребенка должно быть детство. Но я буду слушать своего ребенка. Если он будет идти впереди, я буду идти за ним», — подчеркнула мама чудо-ребенка Ольга Головчик.