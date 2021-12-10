Генетик рассказал, почему отцовский инстинкт не является врожденным
Генетик Симаков объяснил, что отцовский инстинкт необходимо развивать
Отцовский инстинкт не является врожденным. Он возникает путем работы. Таким мнением поделился генетик Юрий Симаков в беседе с Pravda.Ru.
Специалист подчеркнул, что отцовский инстинкт мужчина в себе воспитывает. Если же он не принимает участие в жизни ребенка, то и инстинкт не возникает.
«У мужчин не выделяется такого гормона материнства. Гормон, предположим, окситоцин, который вырабатывается в больших количествах у женщины. Делают опыты физиологи: достаточно сделать инъекцию этого гормона, он проявится и у мужчины», — пояснил генетик.
Эксперт подчеркнул, что из-за такого гормона в организме мужчины могут возникнуть серьезные изменения. К примеру, если ввести отцу окситоцин и пролактин, то у него могут развиться молочные железы. Тогда у мужчины появляется возможность кормить ребенка, а также выработаться родительский инстинкт.
Однако Симаков подчеркнул, что большая часть мужчин не согласится на подобное изменение. Обычно любовь отца к ребенку возникает постепенно.