Генетик рассказал, почему отцовский инстинкт не является врожденным

Отцовский инстинкт не является врожденным. Он возникает путем работы. Таким мнением поделился генетик Юрий Симаков в беседе с Pravda.Ru.

Специалист подчеркнул, что отцовский инстинкт мужчина в себе воспитывает. Если же он не принимает участие в жизни ребенка, то и инстинкт не возникает.

«У мужчин не выделяется такого гормона материнства. Гормон, предположим, окситоцин, который вырабатывается в больших количествах у женщины. Делают опыты физиологи: достаточно сделать инъекцию этого гормона, он проявится и у мужчины», — пояснил генетик.

Эксперт подчеркнул, что из-за такого гормона в организме мужчины могут возникнуть серьезные изменения. К примеру, если ввести отцу окситоцин и пролактин, то у него могут развиться молочные железы. Тогда у мужчины появляется возможность кормить ребенка, а также выработаться родительский инстинкт.

Однако Симаков подчеркнул, что большая часть мужчин не согласится на подобное изменение. Обычно любовь отца к ребенку возникает постепенно.