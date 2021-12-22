Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ури Резник рассказал о своем впечатлении от города

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ури Резник дал большое интервью изданию «Петербургский дневник», в котором рассказал о своем впечатлении от города и России в целом.

До приезда в Северную столицу Резник представлял интересы Израиля в Болгарии, американском штате Калифорния и Сенегале. Несмотря на жизнь в теплых странах, со снегом ему уже удалось познакомиться в Канаде.

«Видимо, мои политические наставники решили: „Похоже, этому парню легко живется во всех этих теплых странах, давайте отправим его туда, где похолоднее“. Но если серьезно, я вырос в Канаде. Поэтому у меня есть опыт жизни в стране, где много снега. Хотя признаюсь, что при подготовке к этому назначению нам с женой пришлось докупить себе теплой одежды, и сейчас мы хорошо подготовлены к русской зиме», — сообщил консул.

По его словам, в Петербурге все дышит многовековой историей. При этом здесь можно жить годами и ничего не замечать.

«Первое, что поразило меня, — ошеломляющая визуальная красота города. Эдакое смешение Венеции, Рима, Парижа. И все это с русским колоритом. Интересно, что в каком-то смысле еще до переезда сюда я уже понимал Петербург», — рассказал он.

По словам Резника, перед ним, как перед консулом, стоит задача развития экономического и культурного сотрудничества между странами. Одним из важных событий в декабре будет концерт оркестра Санкт-Петербургской филармонии и израильского дирижера Элиаху Инбала.

На вопрос, где же консул собирается встречать Новый год, ответил, что точно в Петербурге, ведь в Израиле нельзя слепить снеговика.