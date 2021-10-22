Гендиректор Warner Bros. рассказала, выйдет ли вторая часть «Дюны»

Российский прокат картины «Дюна» Дени Вильнева стартовал 16 сентября. Многих зрителей заинтересовала картина и они выразили надежду на выход второй части. Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф намекнула на съемки продолжения картины. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на редакцию Deadline.

Многие фанаты фильма предположили, что выход продолжения картины будет зависеть от от его просмотров на стриминговом сервисе HBO Max. Однако Сарнофф намекнула, что съемки вряд ли будут связаны с просмотрами. Она отметила, что судьба картины уже решена.

«Будет ли у нас продолжение „Дюны“? Если вы посмотрите фильм, то увидите, чем именно он заканчивается. Я думаю, что вы почти знаете ответ на свой вопрос», — заявила Энн Сарнофф.

Сюжет картины основан на одноименном научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта. Главным героем картины стал наставник семьи Атрейдес Пол. Ему придется поучаствовать в войне за планету Арракис.