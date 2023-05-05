Интересное 05 мая 2023, 16:20 Гендиректор Teamo Петров рассказал, как создать альтернативу Tinder Гендиректор Teamo Петров посоветовал VK создать отдельное приложение-аналог Tinder

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С уходом Tinder с российского рынка его аналоги — «Мамба» и «VK Знакомства» — стали пользоваться большей популярностью. Генеральный директор сайта знакомств Teamo.ru Василий Петров рассказал, как социальной сети «ВКонтакте» улучшить свой сервис для знакомств, написало ИА НСН.

Специалист пояснил, что знакомство в интернете является более интимным процессом. По этой причине аккаунт пользователя не должен быть привязан к странице «ВКонтакте». Петров предложил компании создать отдельное приложение для знакомств.

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«Логичное решение для VK — сделать приложение для знакомств отдельным сервисом. В таком случае оно станет серьезным конкурентом для других игроков рынка», — отметил эксперт.