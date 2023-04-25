Интересное 25 апреля 2023, 16:07 Гендиректор клининговой компании Савчук рассказала, что минимализм в интерьере придаст квартире эстетичный вид

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Множество разбросанных вещей портит внешний облик квартиры, сделать жилье более эстетичным поможет минимализм в интерьере. Об этом сообщила гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, даже при проведении регулярной уборки внешний вид квартиры можно испортить неаккуратно расставленной обувью и чрезмерным нагромождением вещей.

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Чтобы добавить эстетики в свой интерьер и избавиться от визуального шума необходимо следовать тенденциям минимализма, добавила Савчук.