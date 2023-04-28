Интересное 28 апреля 2023, 14:49 Гендиректор клининговой компании Савчук назвала робот-пылесос самым полезным гаджетом

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Лучшим помощником в быту во время поддерживающей уборки в квартире станет робот-пылесос. Об этом сообщила гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, современный гаджет может работать без присмотра, благодаря чему в разы упрощается процесс уборки дома. Перед запуском робота-пылесоса необходимо убрать с пола мелкие детали и провода.

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Савчук отметила, что одной из самыми популярными моделями бюджетных роботов-пылесосов являются китайские марки.