Интересное 26 июля 2023, 18:41 Гендиректор Infoline Федяков рассказал, что невостребованность магазина-замены Zara связана с отсутствием рекламы

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Магазины, которые пришли на замену Zara, не приобрели особой популярности. Гендиректор Информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что причина заключается в отсутствии рекламной компании. Кроме того, снизилась и покупательская способность многих россиян. Из-за этого магазины показывают низкие доходы.

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«Результаты финансовые скромные у работы новых магазинов, но это всё было предсказуемо, поскольку инвесторы входили необдуманно, не проанализировав текущую ситуацию и все риски, которые возникают», — пояснил Федяков.