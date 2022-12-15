Интересное 15 декабря 2022, 03:41 Гендиректор Большого театра Урин назвал самую популярную постановку Гендиректор Большого театра Урин заявил о ежегодном высоком спросе на «Щелкунчик»

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Балет «Щелкунчик» остается популярным и по сей день. Такой информацией поделился генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист назвал предновогоднее время страшным, так как спрос на балет «Щелкунчик» остается крайне высоким. Он подчеркнул, что количество желающих попасть на постановку растет с каждым годом.

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«Мы играем 22 спектакля, количество билетов в продаже больше 33 тысяч. Но количество желающих попасть гораздо больше», — пояснил Урин.

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