Интересное 26 апреля 2023, 23:59 Гендир «ЯКласс» Рыжова рассказала, сколько часов в день ребенку можно играть в компьютер Гендир «ЯКласс» Рыжова заявила, что детям до восьми лет можно играть в компьютер 20 минут

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Для детей возрастом до восьми лет стоит ограничить время игры за компьютером до 20 минут в день. Таким мнением поделилась генеральный директор цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Екатерина Рыжова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Постепенно количество времени можно увеличивать до двух часов. Если ребенок будет находиться за компьютером больше положенного времени, он может столкнуться с проблемами эмоционального развития, написал сайт kp.ru.

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«В возрасте шести-восьми лет желательно использовать компьютер не более 20 минут в день, в 9-10 — не более 25 минут. С 10 лет — не более двух часов ежедневно», — отметила специалист.