Интересное 25 апреля 2023, 12:35 Гастроэнтеролог Селиверстова: в день можно съесть не более 400 граммов шашлыка

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Без вреда для здоровья можно съесть не более 400 граммов шашлыка в день. Об этом в преддверии майских праздников рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, суточная норма рассчитывается индивидуально для каждого человека и во многом зависит от пола и образа жизни.

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Как сообщил сайт kp.ru, здоровый молодой мужчина без вреда для здоровья может съесть 500 граммов шашлыка, а кому-то не стоит употреблять в день более 200 граммов мяса.