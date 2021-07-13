Гастроэнтеролог объяснил, как правильно хранить ягоды, фрукты и овощи

Гастроэнтеролог, заведующий диагностическим отделением медицинской клиники НАКФФ Сергей Перфилов рассказал, как долго можно хранить собранный урожай ягод и фруктов. Об этом написала «Газета.ru».

Так, по словам врача, спелые ягоды можно держать в холодильнике не более суток. Если же они стали совсем переспевшими, их нужно либо съесть, либо выбрасывать.

Твердые фрукты, такие как яблоки, груши, апельсины, лучшего всего хранить в холодном месте и где-нибудь в тени. А если яблоки и груши совсем созрели, их можно положить в холод буквально на два-три дня, сообщил гастроэнтеролог.

«Овощей и фруктов надо покупать ровно столько, сколько нужно на еду, консервацию или другие кратковременные цели. Купили — съели», — рассказал Перфилов.

Во время долгого хранения на фруктах, ягодах и овощах начинают размножаться бактерии. Стафилококки, сальмонеллы, кишечные палочки могут привести к серьезным проблемам с желудком и кишечником. В лучшем случае, это будет простое отравление, в худшем — может подняться температура вплоть до госпитализации.

Перфилов напомнил, что перед употреблением в пищу необходимо мыть все овощи и фрукты. На рынке не стоит ничего пробовать, особенно сладкие фрукты, в которых активно размножаются всяческие бактерии.