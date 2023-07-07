Интересное 07 июля 2023, 13:16 Гастроэнтеролог Кашух призвала россиян не покупать арбузы на обочинах дорог

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При выборе арбуза очень важно соблюдать правила безопасности и не покупать его в сомнительных точках на обочинах дорог. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также при покупке ягоды важно обращать внимание на условия хранения. Если арбузы долгое время лежат на солнце, то в таком случае они перегреваются и становятся менее сочными.

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Как сообщило Utro.ru, лучше всего отдавать предпочтение тем ягодам, которые хранятся в прохладном месте или в тени.