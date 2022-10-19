Гамаки из пожарных рукавов появились у белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка | 360°

19 октября 2022, 15:42
Гамаки из пожарных рукавов появились у белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка
Сотрудники МЧС смастерили для Ленинградского зоопарка гамаки из старых пожарных рукавов. Они послужат новым развлечением для белоруких гиббонов. Об этом сообщил «МК в Питере».
«У пожарных рукавов есть важные преимущества: они очень прочные и выдерживают вес даже самой упитанной и энергичной обезьяны, а также этот материал не боится воды и долго служит», — рассказали сотрудники зоопарка.
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Рукава в спасательных целях уже не использовались. По словам пожарных, они были списаны по истечению срока годности.
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Гамаки были переданы в зоопарк волонтерами «Общества добровольных лесных пожарных».
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