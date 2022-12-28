Интересное 28 декабря 2022, 23:56 «Гайдаровский форум» не состоится в 2023 году

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Ежегодная экономическая конференция «Гайдаровский форум» не состоится в 2023 году. Такой информацией поделились организаторы мероприятия. Об этом сообщил ТАСС.

Сотрудники РАНХиГС заявили, что причина отмены связана с необходимостью создания новых алгоритмов проведения мероприятия. Информации о том, полностью ли отменят мероприятие или лишь перенесут, не поступало, написало ИА НСН.

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«Формат форума, раз в год собирающего на одной площадке экспертов, представителей государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом», — сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

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