Футуролог Кононов предупредил об экстремальных засухах в Европе

В будущем Европу охватит ряд климатических катастроф. При этом азиатская часть России является безопасным регионом. Таким мнением поделился член Ассоциации футурологов Александр Кононов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Правильные решения всегда нарабатывались в нашей стране. В дальнейшем именно наша страна станет спасительницей для всей цивилизации, и станет основанием для решения проблем цивилизационного единства», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что жители страны должны сплотиться, чтобы решать проблемы будущего. По его словам, Сибирь станет спасением для всей цивилизации, ведь именно там изменения климата останутся в пределах нормы.