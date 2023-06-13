13 июня 2023, 15:47
Футуролог Игнатьев спрогнозировал массовое развитие беспилотного транспорта в 2030‑е годы
Массовое внедрение и использование беспилотного транспорта, который будет применяться и в пассажирских перевозках, начнется в 2030‑е годы. Об этом рассказал футуролог, экономист Кирилл Игнатьев, сообщила «Нижегородская правда».
По словам эксперта, благодаря новым технологиям беспилотное управление станет намного безопасней, чем управление человеком. Также в будущем увеличится присутствие электросамокатов и электрокаров на дорогах.
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Игнатьев подчеркнул, что в 2030‑е годы автозаправки будут восприниматься людьми лишь как супермаркеты у дороги.
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