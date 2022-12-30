Эксклюзив 30 декабря 2022, 20:20 Футбольные болельщики забросали поле в Испании плюшевыми игрушками Фанаты испанского «Бетиса» забросали футбольное поле игрушками для нуждающихся детей

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Болельщики футбольного клуба «Бетис» в Испании в перерыве матча с «Атлетиком» из Бильбао забросали поле плюшевыми игрушками. Их передадут детям из нуждающихся семей, сообщило издание Soccer.ru.

Матч в рамках 15-го тура чемпионата Испании состоялся на домашней арене «Бетиса» в Севилье. В перерыве встречи болельщики забросали поле мягкими игрушками — всего около 14 тысяч плюшевых зайцев и медведей. Этой рождественской традиции фанатов уже много лет — каждый год они приносят на стадион игрушки, а после собирают их и отправляют детям. К благотворительной акции стараются привлечь внимание, организовывая подобные шоу.

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Команды победителей не выявили. Встреча завершилась нулевой ничьей.

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