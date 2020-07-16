Футболист Миранчук назвал самое ценное качество в девушке

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о самом ценном качестве в девушке, сообщили в пресс-службе ФК.

Спортсмен признался, что в женщинах его покоряет доброта, информирует «Газета.ру».

«Доброта в женщине, а не соблазнительные взоры завоюют мое сердце», — сказал Миранчук словами английского писателя Уильяма Шекспира.

Помимо прочего, футболист не смог выбрать наиболее важное явление между любовью к девушке и дружбой между мужчинами. По его словам, подобное сравнение похоже на противостояние известных во всем мире нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.