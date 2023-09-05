Интересное 05 сентября 2023, 21:10 Футболист «Галатасарая» купил самое дорогое авто в мире за 26 миллионов евро — СМИ L’Equipe: футболист «Галатасарая» Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире unsplash.com

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Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире. Стоимость машины составила 26 миллионов евро, сообщило французское издание L’Equipe.

Аргентинец приобрел Rolls-Royce, выпущенный всего в нескольких экземплярах. Такие же авто достались разбогатевшему на добыче жемчуга промышленнику и музыканту Jay-Z. Машина Икарди оснащена 6,5-литровым двигателем V12. Внутри есть даже кухня и портативный холодильник для шампанского.

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«Модель на данный момент выпущена в трех экземплярах», — говорится в публикации.

В июне 2023 года в СМИ появилась информация о том, что в России стали чаще сдавать в аренду премиум-авто. Стоимость аренды таких машин в среднем составляет 40-50 тысяч рублей в сутки. В зависимости от марки и модели цена может варьироваться от 10 до 150 тысяч рублей. Наиболее популярными у россиян стали Rolls-Royce, Lamborghini, BMW и Mercedes.